Autostrade - Passi avanti per la Gronda di Genova

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Un passoverso la realizzazione delladiè stato ottenuto con la sigla del protocollo d'intesa che reca le firme del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, del sindaco della Città metropolitana diMarco Bucci, del presidente dell'Autorità portuale Paolo Emilio Signorini e dell'amministratore delegato diper l'Italia Roberto Tomasi. Il protocollo conferma l'alto valore strategico e l'urgenza dell'opera per lo sviluppo territoriale e nazionale sotto il profilo economico-sociale. L'opera. Il progetto, che prevede il raccordo interno con un nuovo tracciato a due corsie per senso di marcia tra Vesima e la Val Polcevera delleA10-Ventimiglia, A7 ...

