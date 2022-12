Atalanta | Gasperini sindaco per un giorno a Grugliasco | “Un regalo pazzesco”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) “Mi avete fatto un”. Gian Piero, tecnico dell’, non nasconde la sua emozione dopo essere diventatoper unnella sua. “Mi era capitato di tutto, non di vestire la fascia tricolore – aggiunge, durante l’incontro all’istituto comprensivo ’66 martiri’ – ed è un grande orgoglio per me:per me vuol dire casa, tutta la mia famiglia vive qui e quando posso torno sempre in questa città”. Infine, una battuta: “Molto meglio fare l’allenatore che il”, dicetra le risate e gli applausi dei tanti ragazzini presenti all’evento nell’auditorium della scuola. SportFace.

