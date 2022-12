Allarme hacker | attacchi russi a siti delle istituzioni italiane

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Lebersaglio degli. L’viene direttamente dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che spiega come negli ultimi giorni si siano intensificati glidi criminali informatici vicini a Mosca nei confronti dilegati a enti e organizzazioni di pubblica utilità del nostro Paese. Secondo quanto si apprende, l’ultimo a finire nel mirino sarebbe stato il ministeroPolitiche agricole, che avrebbe subito un tentativo di violazione lo scorso sabato. Una serie di incursioni di carattere per lo più “dimostrativo” che non hanno causato danni o fughe di dati ma rischiano di ripetersi o intensificarsi nell’immediato futuro.

Un aumento degli attacchi di tipo Ddos (Distributed Denial of Service) da parte di gruppi di hacktivisti – secondo fonti aperte, di origini russe – ai danni di soggetti istituzionali nazionali è stato ...