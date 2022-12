AEW | Castagnoli commenta la “partenza” di William Regal

(Di lunedì 5 dicembre 2022) La notizia che impazza in questi giorni è che l’ex leader del BCClascerà la AEW In favore di un ritorno in WWE alla corte di Triple H che lo ha rivoluto follemente. Il britannico si unisce al corposo organico ce hnegli ultimi mesi sta facendo ritorno in quel di Stamford. Chi ci è rimasto di sasso è stato Claudio, membro della fazione creata da, che hato così la sua. Le sue parole “Stiamo aspettando gli eventi. Sicuramente avremo una riunione fra di noi per stabilire il nostro futuro e se eventualmente ci sarà un futuro… decideremo tutto piu’ in la“.

