A Santa Marinella un apericena della solidarietà per realizzare un nuovo centro giovanile

(Di lunedì 5 dicembre 2022)– Unorganizzato da un gruppo di volontari: è questo l’evento che si terrà sabato 10 dicembre alle 19 in Via Odescalchi 16, a. L’obiettivo sarà quello di raccogliere fondi da destinare all’apertura di unmissionario a via Odescalchi, che nascerà all’interno di una struttura (villa con enorme giardino) lasciata alle Suore Carmelitane dalla sig.ra Uras, morta poco tempo fa alla veneranda età di 105 anni.non dispone di nessundi aggregazione per i ragazzi e questa struttura potrà aiutarli a crescere in un’atmosfera sana, in cui si potranno sentire protagonisti. All’interno delmissionario, i volontari intenderanno organizzare: – un doposcuola ...