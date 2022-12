Von der Leyer contro gli Usa | ' I sussidi green concorrenza sleale | Bruxelles risponderà'

- Nel mirino gli investimenti da 400 miliardi di dollari promessi dal presidente Biden per la transizione ecologica. La presidente della Commissione accusa Washington di protezionismoTra le autorità attese a Milano per la Prima della Scala c'è anche la presidente della Commissione europea UrsulaLeyen . L'Italia sarà rappresentata dal presidente della Repubblica Sergio ...Le parole della presidente della Commissione Ue 1‘La legge sulla riduzione dell’inflazione negli Usa dovrebbe farci riflettere su come migliorare i nostri quadri normativi sugli aiuti di Stato’, ha ...Nel mirino gli investimenti da 400 miliardi di dollari promessi dal presidente Biden per la transizione ecologica. La presidente della Commissione accusa Washington di protezionismo ...