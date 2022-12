Vicenza-Pergolettese oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

(Di domenica 4 dicembre 2022)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match del girone A di. Nella diciassettesima giornata si scontrano al Menti la quarta in classifica, in piena lotta per la promozione, e gli ospiti che sono agganciati al treno per rientrare in zona playoff, anche se non siamo ancora nemmeno a metà stagione. Chi avrà la meglio? Fischio d’inizio alle ore 14.30 di domenica 4 dicembre,tv non disponibile,su Eleven Sports. SportFace.

...SPORT FOOTBALL Albinoleffe - Virtus Verona (Serie C) - ELEVEN SPORTS Pro Patria - Lecco (Serie C) - ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL Pro Sesto - Piacenza (Serie C) - ELEVEN SPORTS(......30 Juventus Next Gen - Sangiuliano City 14:30 Catanzaro - Virtus Francavilla Pro Vercelli - Pordenone Renate - Mantova Triestina - FeralpiSalò17:30 Audace Cerignola - Crotone ...Archiviata la vittoria ottenuta giovedì sera a Trento, i biancorossi guidati da mister Modesto affrontano al “Menti” la Pergolettese alla ricerca della quinta vittoria consecutiva. Il tecnico del Lane ...La partita Vicenza - Pergolettese di Domenica 4 dicembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e in streaming la partita valida per la diciassettesima giornata del ...