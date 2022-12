Sci alpino | Corinne Suter interrompe la magia azzurra e vince il superG di Lake Louise Quinta Sofia Goggia

(Di domenica 4 dicembre 2022) Si ferma a quota 5 la striscia di vittorie consecutive di. La nostra portacolori, per una volta, non ha dettato legge sulle nevi canadesi, lasciando spazio alle rivali e mancando anche il podio. È, infatti,ad aggiudicarsi ilvalevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2022-2023. Sulla pista denominata Men’s Olympic Downhill, le condizioni meteo parlavano di sole pieno e -13° sulla colonnina di Mercurio, con la tracciatura del tedesco Andi Fürbeck che non risultava particolarmente selettiva. Da questo scenario è emersa l’elvetica, oro olimpico in discesa a Pechino 2022, con il tempo di 1:20.75 al termine di una prova letteralmente impeccabile e di grande sagacia tattica, non rischiando in ...

... dopo il successo di ieri in discesa libera, si è ripetuto oggi, sempre a Beaver Creek, negli Stati Uniti, nel SuperG valido per la Coppa del Mondo dimaschile. Il norvegese ha chiuso la ...Il norvegese Aleksander Aamodt Kilde si conferma imbattibile nel superG di Beaver Creek, bissando il successo del 2021 in 1'10"73. Gli è bastato far meglio di 20/100 per battere il più tosto dei ...I risultati e le classifiche del Super-G maschile di Beaver Creek (Stati Uniti), appuntamento valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. A vincere è il norvegese Aleksandar Amodt Kilde ...SCI ALPINO - Segui le gare in DIRETTA SCRITTA e live su Eurosport e Discovery+ a partire dalle 17:45. Goggia per ripetere il tris a Lake Louise e le azzurre pe ...