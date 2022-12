Santa Barbara protettrice dei Vigili del fuoco e della Marina

(Di domenica 4 dicembre 2022) Si festeggia oggiricordata per coraggio, fede e assenza di paura dimostrata in situazioni di pericolo. E’ dichiarata patrona deideldei pompieri. Secondo la tradizione muore nel 306 d.C. dopo essere stata torturata, bruciata viva e decapitata per la sua conversione al cattolicesimo. La leggenda narradeterminazione diche la porta a superare anche ilcon la forzafede in Dio. Il 4 Dicembre a bordo delle Unità NavaliMilitare si dona un fascio di rose rosse al 1º Direttore del Tiro di bordo. La festività è molto sentita anche in sud America, Asia, Europa e Stati Uniti. La ...

RaiNews

... abbadessa del Monastero diGiulia di Brescia, ed Oberto, vescovo di Cremona, sul distretto ... soprattutto del famoso cartografo a servizio diSanseverino e dei duchi Farnese, Smeraldo ..., martire cristiana, è invocata contro saette ed esplosioni poiché un fulmine colpì il padre, suo carnefice. Il comitato di quartiere di Serbariu, da tempo impegnato con i lavori di ... Festa di Santa Barbara a Rieti “Scelta dolorosa e sofferta, ma il personale è stanco di ricevere promesse e non vedere conclusi i lavori per la nuova sede” LECCO – Non ci sarà nessuna celebrazione pubblica per onorare, come da ...Oggi 4 dicembre è Santa Barbara, una martire cristiana. Il luogo e l’epoca in cui è vissuta, a causa delle numerose leggende sorte intorno al suo nome, non sono chiaramente identificabili. Ma il suo ...