Marco Mengoni a Sanremo 2023? Le ultime prima dell’annuncio dei Big

(Di domenica 4 dicembre 2022) Ci sarà anche? La voce si sparge a macchia d’olio e circola sui social ormai da qualche settimana, con sempre più insistenza. Quali sono le reali possibilità che l’artista di Ronciglione sia in gara tra i Campioni di? Ormai all’annuncio ufficiale di Amadeus mancano solo poche ore. Nel tg1 delle 13.30 conosceremo l’elenco dei cantanti in gara al Festival. Tra loro potrebbero esserci Tananai e Giorgia, due dei nomi che sembrano avviarsi verso la conferma definitiva, ma anche i Baustelle, sempre più vociferati nella lista. Cosa sappiamo sull’eventualità di? Sicuramente l’artista non sarà ospite della manifestazione musicale. Amadeus ha infatti ...

Vanity Fair Italia

... ha diramato una sua ipotetica lista di cantanti che potrebbero calcare il palcoscenico del Festival, eccola a seguire: UOMINI Bresh Cosmo Lazza LDAMatteo Bocelli Mr. Rain Rosa ...Mentre per quel che concerne i cantanti in gara si fanno grandi nomi: daa Giorgia senza dimenticare Ultimo e Matteo Bocelli. L'attesa sta per finire, la lista sta per essere annunciata ... Vanity Fair Stories 2022, Marco Mengoni e Valerio Lundini: «Le canzoni (e gli incontri) che cambiano la vita» Ma i pronostici non mancano. Secondo alcune indiscrezioni, tra chi potrebbe essere presto presentato da Amadeus, Chiara Ferragni e Gianni Morandi c’è Marco Mengoni, già vincitore del Festival nel 2013 ...Sanremo 2023 cantanti Big lista. Toto nomi sui cantanti in Gara, da Paola e Chiara a Mengoni, sono tante le possibili sorprese.