LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Anversa in DIRETTA | partita la gara

OA Sport

Ma tutto questo non deve distrarre dalla lotta tutta belga per la Coppa del Mondo, che vede al momento protagonisti Eli Iserbyt e Laurens Sweeck . Dopo aver cominciato con tre vittorie consecutive, il ...OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTAscritta, per non perdersi davvero nulla. SCHELDECROSS ANVERSA, COPPA DEL MONDO2022: PROGRAMMA DOMENICA 4 DICEMBRE Ore 12:30 Prova Elite ... LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Anversa in DIRETTA: scontro titanico tra Van Aert, Van Der Poel e Pidcock dalle ore 14.00 A Barbara il secondo memorial Americo Severini. Per il sindaco è stata anche l'occasione per ricordare le vittime dell'alluvione ...In Puglia il ciclocross va sempre alla scoperta di scenari di grande impatto per somigliare a quelli tipici in Belgio dove impera la sabbia. Anche il lungomare di Barletta non è da meno: sulla strada ...