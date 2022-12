Kilde si prende il superG | Odermatt 2° Flop Paris | è solo 30°

(Di domenica 4 dicembre 2022) Il norvegese Aleksander Aamodtsi conferma imbattibile neldi Beaver Creek, bissando il successo del 2021 in 1'10"73. Gli è bastato far meglio di 20/100 per battere il più tosto dei ...

Eurosport IT

Il norvegese Aleksander Aamodtsi conferma imbattibile nel superG di Beaver Creek, bissando il successo del 2021 in 1'10"73. Gli è bastato far meglio di 20/100 per battere il più tosto dei rivali, quel Marco Odermatt che come ...SCI - Lo sci, Marco Odermatt siil Super G di Lake Louise nella Coppa del Mondo maschile. Il ... anticipando il norvegese e detentore del primato di specialità Aleksander Aamodt. Completa ... Coppa del Mondo 2022/23 Beaver Creek - Kilde pigliatutto! Si prende anche il Super G, rivivi la gara Aleksander Aamodt Kilde ha vinto ancora. Il campione norvegese è in forma smagliante e lo ha dimostrato anche oggi, nel superG che chiude il weekend di gare statutinensi di Beaver Creek. Per Kilde, ...Il norvegese Aleksander Aamodt Kilde si conferma imbattibile nel superG di Beaver Creek, bissando il successo del 2021 in 1'10"73. Gli è bastato far meglio di 20/100 per battere il più tosto dei ...