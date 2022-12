Juve | CR7 vuole i 20 milioni e passa alle vie legali

(Di domenica 4 dicembre 2022) Cristiano Ronaldoviecon lantus. Lo riporta Il Corriere della Sera, spiegando che lo scorso 4 novembre, tramite un avvocato, il portoghese ha presentato ai magistrati torinesi che indagano sui conti del club bianconero un’istanza per avere copia degli atti dell’inchiesta, «avendone interesse». Una mossa per poter dare un’occhiata ai documenti L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

'Quando lapreseera sostenibile. Poi è scoppiato il covid. Tu stai dicendo in sostanza che l'ingegnere che ha progettato la costa concordia è responsabile del naufragio all' isola del ...L'amministratore delegato dellaMaurizio Arrivabene, per esempio, nella sua deposizione ha spiegato che: ' Per quanto a mia conoscenza non abbiamo arretrati con Ronaldo '.sostiene il ...l’ex ad della Juventus Maurizio Arrivabene era stato ascoltato come persona informata dei fatti sulla questione Cristiano Ronaldo. Di seguito le sue parole agli inquirenti durante ...Carta Ronaldo, all’attaccante portoghese c’è il “faldone numero 14” che interessa particolarmente. Ecco cos’è Adesso Cristiano Ronaldo fa sul serio e, secondo la Gazzetta dello Sport, si è già mossa t ...