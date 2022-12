In auto con amici si schianta contro muro | semiamputato braccio

Quattroruote

... cui è toccato in sorte di dover chiudere una camera ardente (venerdì pomeriggio, dopo la comunicazione dell'autopsia) e di scortare la salma di Caterina in carro funebrela sua, fino a ...... nel centro del paesestrade trasformate in fiumi. Grave anche la situazione nell'ospedale dove è piovuto dal soffitto in alcuni reparti. Il torrente Longano è esondato travolgendo lein ... Woodie, le auto decorate con il legno: la Foto Gallery - Quattroruote.it Una ragazza di 23 anni residente a Sarzana, alla guida di un'auto sulla quale viaggiavano anche 4 suoi amici, è rimasta gravemente ferita dopo che ha perso il controllo dell'auto finendo contro il mur ...Alle 21 di ieri, sabato 3 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada regionale 203 Agordina al km 15, in località La Stanga, nel comune di Sedico, per un incidente stradale tra due ...