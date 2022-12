Il Palermo resta “stregato” | Benevento nel baratro e sommerso dai fischi

Leggi su anteprima24

(Di domenica 4 dicembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSi conferma “” ilper il. I rosanero, al decimo risultato utile contro i sanniti, interrompono la serie positiva dei giallorossi espugnando di misura il “Ciro Vigorito”, diventato il grande nemico della Strega. Quarta sconfitta stagionale tra le mura amiche per la formazione di Cannavaro, capace di chiudere l’incontro senza alcun tiro effettuato nello specchio avversario. La conseguenza diretta è una sconfitta che fa riprecipitare ilin una nuova crisi, costretto sempre più in piena zona salvezza dopo lo scontro diretto perso con i siciliani. Non paga la scelta di Cannavaro che inizialmente vara und’attacco, confermando il modulo del secondo tempo del “Granillo” con la Reggina della settimana scorsa. Giallorossi, dunque, in ...