Grave lutto a Forum | addio per sempre all’amato volto di Forum

(Di domenica 4 dicembre 2022)per Barbara Palombelli e i fan di. È morto il magistrato ed ex giudice diItalo Felici. Ed è stato proprio il programma ad annunciare la dipartita dell’uomo. Suoi social, il cast diha voluto ricordare il giudice, morto all’età di 85 anni: “Il nostro grande Italo stanotte ha deciso di partire. È stato il papà di, l’amico di tutti, il confidente, il consigliere. Per tanti anni ha guidato il nostro carro e ha posto le basi perché potesse resistere al tempo, ai cambiamenti, agli acciacchi degli anni.è ancora giovane grazie a lui. Ti siamo immensamente grati, la tua bellezza vivrà perdentro di noi”. Nato nel 1937, oltre che nei tribunali, ...

