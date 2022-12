Gli interventi necessari al nostro patrimonio artistico

Leggi su panorama

(Di domenica 4 dicembre 2022) Poli integrati per coordinare l’attività dei diversi musei nelle città turistiche. L’opportunità di proseguire con progetti econtroversi su famosi edifici storici. Con un obiettivo di trasparenza, ecco le proposte del critico di Panorama nel suo ruolo di sottosegretario al ministero della Cultura. In queste giornate di insediamento al ministero della Cultura si sono affrontate diverse questioni che attendevano risposta e indicano i primi orientamenti del dicastero. Il ministro Gennaro Sangiuliano ha preso una posizione ferma su Villa Sant’Agata di Giuseppe Verdi, con l’obiettivo di preservarla e con il progetto di coinvolgere le istituzioni musicali, tra cui la Scala e l’Opera di Roma per organizzare concerti verdiani e, dopo i ribassi d’asta, acquisirla allo Stato. Un secondo intervento del ministro ha riguardato la presidenza del Maxxi di Roma la cui ...