Calciomercato.com

Le formazioni ufficiali di, sfida valida per la 15esima giornata della Serie B 2022/2023. Il tecnico dei liguri, Blessin, è stato confermato in settimana nonostante questa prima parte di stagione non stia ...... in via temporanea, il tetto massimo al chiuso da 4 a 6 persone per tavolo avrebbe trovato l'assenso del […] Navigazione articoli Calcio, ilnon può più fallire: controe Sud ... Genoa-Cittadella, le formazioni ufficiali: sorprese nei liguri Tra poco in campo a Marassi, Genoa- Cittadella. Dopo la conferma, Blessin si gioca la panchina in questa partita. Ieri il Parma ha pareggiato contro il Cagliari e la Ternana ha perso a Venezia.Cosenza nelle ultime 3 partite ha affrontato Pisa, il Palermo e il Cittadella ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Perugia nelle ultime 3 partite ha affrontato il ...