Diritti Tv Serie A | arriva l’emendamento di Lotito

(Di domenica 4 dicembre 2022) Il Presidente della Lazio Claudioha presentato un emendamento per itv dellaA per le prossime stagioni Secondo quanto riportato dall’Ansa, Claudioavrebbe presentato un emendamento sulla questioneTv dellaA. Il Presidente della Lazio, con due colleghi di Forza Italia, vorrebbe modificare il dl Aiuti quater. L’obiettivo è quello di allungare la durata dei contratti di licenza per itv dei campionati sportivi da tre a cinque anni. In questo modo, nel caso in cui venisse approvato, l’accordo tra laA e Dazn si rinnoverebbe in automatico fino al 2026. L'articolo proviene da Calcio News 24.

