Coppa del Mondo | Goggia | “In discesa obiettivo centrato Ora penso al superG”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 4 dicembre 2022) Lake Louise – Un eccezionale bis di inizio stagione per Sofia. Torna in gara inlibera e indel, con in bacheca già due Trofei del Ghiaccio della leggenda, e si prende due splendide vittorie a Lake Louise nelle prime due gare, aspettando ildelle 19 di stasera. A margine dell’ennesima conquista (la 19esima in carriera) l’Azzurra dichiara: “Sono molto soddisfatta – racconta la vicecampionessa olimpica come riporta fisi.org -, dal coaches’ corner in giù ho sciato esattamente come volevo, infilando le linee volute e ho preso le rampe in maniera perfetta. Sicuramente il vento mi ha dato fastidio in uscita dal piano, ma nel complesso ho condotto una gara molto più concreta rispetto a venerdì, disponevo di un set up vincente”. “Sono felice perchè ho vinto due discese su due ...