Boxe | Tyson Fury-Oleksandr Usyk | rovente faccia a faccia sul ring “Coniglio | non vuoi sfidarmi?” – VIDEO

Leggi su oasport

(Di domenica 4 dicembre 2022)si è confermato Campione del Mondo WBC dei pesi massimi. Il ribattezzato The Gipsy King ha sconfitto Dereck Chisora per ko tecnico: mancavano 11 secondi al termine del decimo round quando l’arbitro ha deciso di interrompere la contesa temendo per l’incolumità dello sfidante. Il Colosso di Manchester ha trionfato in maniera perentoria al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, tornando a combattere dopo che ad aprile aveva annunciato il ritiro.ha poi preso il microfono al termine dell’incontro, haraziato il suo coriaceo avversario (con cui oggi completava una trilogia iniziata addirittura nel 2011) e poi si è rivolto a. Il Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi ha assistito al confronto a bordo ...