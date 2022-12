Assurdo Adriano | possibile divorzio | si era sposato 24 giorni fa

(Di domenica 4 dicembre 2022) Lunedì 28 novembre si è giocata Brasile-Svizzera, seconda partita per le due nazionali valida per il Girone G dei Mondiali in Qatar. La meglio ce l’ha avuta il Brasile, che si è imposto per 1 a 0 sulla nazionale svizzera grazie al goal di Casemiro. A supportare la Seleção, c’era l’ex attaccante: l’ex di Inter, Fiorentina e Parma si è trovato a casa di amici, nella località di Vila Cruzeiro, per guardare e tifare la nazionale brasiliana. Una serata che inizialmente doveva essere tranquilla, ma il finale ha dell’incredibile. Foto: GettyBrasile Matrimonio a rischio per: c’entra il Brasile, infatti, non è tornato a casa quella sera finita la partita, ma il suo rientro è avvenuto solo duedopo, senza avvisare la moglie. Quando è tornato a ...

Fortementein.com

(ELECTRONIC IMAGE) (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)Panatta ne ha dette tante. È un ... Come quando gli racconti che alle Finals Djokovic s'è impantanato in unvietnam di 3 ore contro ...Per Agostino Ingenito dell'Abbac, 'èraddoppiare la tassa di soggiorno per prolungare la ... Sulla stessa lineaDe Falco , tour operator: 'Toccare la tassa di soggiorno è un'idiozia, ... Adriano Pappalardo "in pericolo di vita": l'incidente è drammatico, una situazione assurda Sta per avere inizio la nuova stagione del Teatro Lendi, in via Alessandro Volta 144. La struttura, diretta da Francesco Scarano, ospiterà dal 23 al 25 novembre la commedia “Mettici la Mano”, dalla pe ...