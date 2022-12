(Di sabato 3 dicembre 2022) Dalle scalate in bici sulle cime del mondo ai blitz per 'Striscia la Notizia', non lo ferma nessuno., ...

Luce

Dalle scalate in bici sulle cime del mondo ai blitz per 'Striscia la Notizia', non lo ferma nessuno., ...La Giuria che ha conferito il premio alla città di Bergamo è composta da Marino Bartoletti, Ambassador del Premio e direttore editoriale Bike Channel;, pioniere turismo sostenibile ... Vittorio Brumotti, il campione di bike trial attento all'ambiente: "La natura va tutelata" - Luce All’evento ha partecipato anche il conduttore televisivo e ciclista Vittorio Brumotti, con il suo Road Glide Special ampiamente customizzato Nella giornata di domenica i Chapter si sono salutati e ...Lo scorso fine settimana oltre 2.000 membri H.O.G.hanno raggiunto Verona da tutta italia per celebrare il marchio ...