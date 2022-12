Un piano Mattei per l' Africa Giorgia Meloni sull' emergenza migranti

(Di sabato 3 dicembre 2022) «La nostra prosperità non è possibile se non c'è anche quella dei nostri vicini». Si può sintetizzare in questa frase, il principio che ha animato l'intervento del presidente del Consiglio,, e chiuso l'edizione 2022 di Med Dialogues. Un discorso che ha fissato chiaramente la necessità di un approccio multilaterale alle grandi questioni che da decenni funestano il raggiungimento della pace e della prosperità in molti territori dell'area del cosiddetto «Mediterraneo allargato», senza dimenticare la scottante attualità delle ondate migratorie provenienti dall'subsahariana e dei diritti civili negati. Su entrambi i punti il premier ha incalzato le istituzioni europee, colpevoli a suo avviso di una certa latitanza ma lo ha fatto con toni concilianti e costruttivi.a questione dei ...

Adnkronos

