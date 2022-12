Ultime Notizie Roma del 03-12-2022 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno ma il tempo su Italia per la giornata di oggi scatta l’allerta Gialla in 9 regioni fidata di parte di Campania Toscana Umbria Abruzzo Molise Puglia e sul Lazio Calabria e Sicilia a colpire una perturbazione presente sull’Europa occidentale che richiama verso l’Italia correnti meridionali umide Instabili sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile d’Intesa con le regioni coinvolte le quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati hai messo un avviso di condizioni meteorologiche avverse fenomeni impattando sulle diverse aree del paese potrebbero determinare Infatti delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate in una sintesi Nazionale nel bollettino nazionale di criticità di allerta consultabile ...