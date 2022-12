Ultime Notizie – Qatar 2022 | Olanda e Argentina aprono gli ottavi | i temi di oggi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 3 dicembre 2022) Chiusa la fase a gironi, i Mondiali entrano nella fase a eliminazione diretta. In campo, per i primi duedi finale, l’, contro gli Stati Uniti, e l’, contro l’Australia. Le partite: alle 16 si gioca-Stati Uniti, alle 20-Australia. I protagonisti: stanno diventando i mondiali di Lionel Messi. Rigore sbagliato all’esordio nella sconfitta con l’Arabia Saudita, gol decisivo con il Messico, prestazione totale contro la Polonia.può fare un importante passo avanti. L’deve migliorare il suo livello di gioco, Stati Uniti e Australia devono confermare quanto di buono fatto finora e puntare sull’ennesima sorpresa nei Mondiali delle sorprese. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione