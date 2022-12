Tv Talk | puntata oggi | 3 dicembre 2022 | ospiti

Spot and Web

Per ildedicato a Ballando con le stelle in studio Ema Stokholma e Alex Di Giorgio; con loro ... Lasi concluderà alle ore 15.35 per dare la linea a Rai Sport per la partita degli ottavi di ...... sabato 3 dicembre , " Verissimo ", ilshow di Canale 5 che sarà anticipato alle 14.10 per non "scontrarsi" con le partite dei Mondiali di Calcio, in corso sui canali Rai. Ospiti della... A "Tv Talk" la Giornata contro la violenza sulle donne Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 2 dicembre 2022, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le ...Tre appuntamenti con i protagonisti del mondo vitivinicolo italiano per capire come sarà il futuro prossimo del comparto più famoso del Made in Italy ...