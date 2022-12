Tv | “In Cibum” di Pontecagnano apre le porte al vincitore di Bake Off Italia

(Di sabato 3 dicembre 2022) Sorprendente finale, quella della decima edizione di “Off– Dolci in forno”, il cooking show targato BBC, prodotto da Banijayper Warner Bros. Discovery, e condotto da Benedetta Parodi, andata in onda su Real Time il 2 dicembre e disponibile in streaming su discovery+. Davide Merigo vincendo la puntata si è aggiudicato di fatto un corso completo ad In, la Scuola di Alta Formazione Gastronomica che ha sede aFaiano (Salerno, Campania). La puntata finale ha lasciato gli spettatori con il fiato sospeso nel seguire le preparazioni di Chiara, Davide, Ginevra e Margherita. Poi il verdetto insindacabile di Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia (tra i docenti di In) che ha di fatto messo il cappello sul più bravo pasticcere amatoriale ...

In Cibum apre le porte a Davide Merigo vincitore di Bake Off Italia 2022 - Press Release - Campania Sorprendente finale, quella della decima edizione di "Bake Off Italia – Dolci in forno". Davide Merigo vince e approda a "In Cibum".Al miglior pasticciere amatoriale d'italia incoronato da Benedetta Parodi, Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia 1200 ore di formazione ...