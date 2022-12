Stop ai mercatini di Natale sotto la Rocca | problemi burocratici | se ne riparlerà lunedì

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Idinon saranno aperti stasera in piazza Castello. Per lo start se nenon prima di. Il dietrofront si è materializzato nel primo pomeriggio. L’installazione delle casette prefabbricate che avrebbero dovuto ospitare i diversi espositori, iniziata stamani di buon’ora, è stata infatti bloccata dalla Polizia Municipale intervenuta in piazza Castello perché l’organizzazione della manifestazione non avrebbe presentato per tempo la regolare richiesta di autorizzazione al Comune per l’occupazione dello spazio pubblico. A quanto si è appreso, il Dirigente comunale competente per il settore, Gennaro Santamaria, esamineràmattina l’incartamento in possesso del comune con il promotore dell’evento. Va aggiunto che già nel corso ...