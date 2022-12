Sofia Petitto | chi è l’ex fidanzata di Fabio Basile | “Ho sofferto moltissimo”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 3 dicembre 2022) Classe 1998,è originaria di Cosenza dov’è nata il 17 giugno, anche se vive a Settimo Torinese per questioni lavorative. Fin da piccolaè sempre stata una grandissima appassionata di sport tanto che per sei anni ha fatto ginnastica artistica, mentre la passione per il judo è arrivata in un secondo momento.si sono conosciuti grazie al judo, la passione e il lavoro di entrambi. La storia è diventata subito seria, con tanto di presentazioni in famiglia. La gelosia diha però portato alla rottura che non è stata subito definitiva., oro olimpico a Rio 2016, ha subito di recente un gravissimo e improvviso lutto: la morte del fratello maggiore, Michael, venuto a mancare in ...