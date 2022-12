Pallanuoto | Serie A1 | la Pro Recco si conferma da sola in testa a punteggio pieno

Leggi su oasport

(Di sabato 3 dicembre 2022) La settima giornata dellaA1 dimaschile 2022-2023 va in scena interamente oggi, sabato 3 dicembre: la Propassa per 8-22 in casa dell’Anzio e sidain. Restano a -3 il Brescia, che vince per 9-16 contro il De Akker Team, l’Ortigia, che regola per 11-6 il Salerno, ed il Savona, che piega la Roma per 13-9. Restano a -6, invece il Telimar, che liquida il Quinto con un netto 11-4, ed il Trieste, corsaro in casa del Posillipo per 9-13, infine nello scontro diretto per uscire dalla zona calda della classifica si registra il pareggio per 11-11 tra Bogliasco e Catania, le quali agganciano De Akker Team e Salerno a quota 4, lasciando sul fondo della classifica Posillipo e Roma a quota 3. 7^ Giornata ...