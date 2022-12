Olanda Van Gaal | «Abbiamo meritato di vincere»

(Di sabato 3 dicembre 2022) Le parole di Vandopo la vittoria dell’contro gli USA a Qatar 2022: «L’Argentina? Attenti a non sottovalutare l’Australia» Louis Van, tecnico dell’, ha commentato la vittoria agli ottavi di finale di Qatar 2022 contro gli USA. Di seguito le sue parole. «di, sono contento dei miei ragazzi. Affrontare l’Argentina? Non sottovaluterei l’Australia. È stata l’avversaria più dura per noi ai Mondiali del 2014. Sono curioso di vedere cosa succederà stasera». L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'Olanda sfrutta al meglio gli errori difensivi avversari e supera 3 - 1 gli Stati Uniti. Una vittoria che vale i quarti di finale di un Mondiale per cui Van Gaal ha sempre ritenuto in corsa i suoi. Allenatore: Louis Van Gaal. Stati Uniti (4-1-2-3): Turner; Dest, Zimmerman, Ream, Robinson; Adams; McKennie, Musah; Weah, Ferreira, Pulsic. L'Olanda supera 3-1 gli Stati Uniti e si qualifica ai quarti. Costretta quindi a salutare la formazione di Berhalter, mentre gli uomini di Van Gaal aspettano ora di conoscere il prossimo avversario.