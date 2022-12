Migranti | Meloni vuole “più Europa” sul fronte Sud Allo studio un decreto flussi Tajani | “Vorremmo lavoratori già formati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 dicembre 2022) La gestione dei rimpatri deve essere “europeizzata“. Questo approccio “è indispensabile” e “cipiùsulsud“, perché “da soli non possiamo gestire un flusso con dimensioni ormai ingestibili”. La presidente del Consiglio Giorgiarilancia le richieste del suo governo nei confronti di Bruxelles, e lo fa da un palco, quello dei Med Dialogues, cruciale per il suo piano di rendere l’Italia un hub del Mediterraneo: una strategia in cui la questione deisi intreccia con quella dello sviluppo dei Paesi vicini, ma anche con l’emergenza energetica. L’esecutivo di centrodestra, sulinterno, sta studiando un nuovo, che si annuncia con quote non lontane da quella di 69.700 ingressi fissata nell’ultimo, un anno ...