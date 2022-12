Medvedchuk amico di Putin | il super yacht dell' oligarca all' asta | il ricavato va al popolo ucraino | è la prima volta

Il superyacht da 200 milioni di dollari di proprietà di Viktor, oligarca ucrainodi Vladimir Putin , sarà messo all'asta da Kiev dopo il sequestro in Croazia . Il Royal Romance, 92,5 metri, verrà venduto come ha stabilito un tribunale croato. E ...L' oligarca ucraino , Viktorintimo del presidente russo Vladimir Putin , è nei guai. Dopo le accuse di cospirazione contro il proprio Paese (che gli sono costate il carcere), il suo super yacht (del valore di ...L'oligarca ucraino, Viktor Medvedchuk, amico intimo del presidente russo Vladimir Putin, è nei guai. Dopo le accuse di cospirazione contro il proprio Paese (che gli sono costate il carcere), il suo ...Per la prima volta un bene sottoposto a sanzioni finisce all'asta. Il super-yacht da 200 milioni di dollari di proprietà di Viktor Medvedchuk, oligarca ucraino amico di Vladimir ...