LIVE Sci alpino | Discesa Lake Louise 2022 in DIRETTA | partenza abbassata | c’è vento I pettorali di partenza

(Di sabato 3 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADI20.11 Proprio Federica Brignone, assente ieri, disputerà la gara di oggi in funzione di test del superG di domani. 20.10 Sofia Goggia ha vinto 18 gare in carriera in Coppa del Mondo. Si trova a -2 dal record italiano (in campo femminile) detenuto da Federica Brignone. 20.07 La bergamasca aveva faticato nel primo tratto della pista, realizzando solo il 10° tempo parziale: oggi lì non si scierà, perché laè stataa causa del forte. 20.06 Ieri Sofia Goggia ha vinto con 3 centesimi di vantaggio sulla svizzera Corinne Suter e 6 sull’austriaca Cornelia Huetter. 20.03 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla...

...la notizia secondo la quale una star del gioco amerebbe vestire i panni di Kratos anche nel... Il team alle prese con l'adattamento sarà quello di The Expanse , fortunatissima serie- fi ...13.39: Un'altra perla di Klaebo, anche su una pista le cui caratteristiche non gli si addicevano, anche dopo la piccola influenza che lo ha bloccato ieri e perla anche di Pellegrino che, tolto il '...SCI ALPINO - Giornata all'insegna della velocità con le discese di Beaver Creek (al maschile) e Lake Louise (femminile). L'Italia punta al podio sulla Birds of ...dove vederla in tv e in streaming La discesa libera di Coppa del mondo di sci alpino maschile, a Beaver Creek negli Usa, è in programma oggi, sabato 3 dicembre alle ore 18.00. Sarà trasmessa in ...