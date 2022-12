LIVE Olanda-Stati Uniti 3-1 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | gli Orange avanzano ai quarti Pagelle e highlights

(Di sabato 3 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.54 La nostrasi chiude qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca e ledi OA Sport. 17.52 L’di Louis Van Gaal si impone dunque nel primo quarto di finale di questo Mondiale e approda aidove affronterà la vincente del confronto di stasera tra Argentina e Australia. Decidono i goal di Depay, Blind e Dumfries. Wright per gli Usa. 90’+7 FINISCE QUI!3-1. 90’+6 Rilancio lungo al volo di Timber. 90’+5 Ultimi assalti da parte degli Usa. 90’+4 Spezzoni finali per De Ligt e Weghorst che prendono il posto di Akè e Gakpo. 90’+2 Tra le fila degli...

