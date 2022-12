Gf Vip 7 | Sarah Altobello ammette l’interesse per Attilio Romita | “Se fosse stato single…”

(Di sabato 3 dicembre 2022) Dichiarazioni inaspettate all’interno della Casa del Gf Vip. Ierisi trovava in veranda insieme ade Antonella Fiordelisi. La ragazza, che non ha mai nascosto un occhio di riguardo nei confronti del giornalista, si è lasciata andare a delle dichiarazioni. Notando uno scambio di dolci parole tra i due, Antonella ha incitatoa rivelarle di più sui suoi sentimenti. Laha dichiarato:lo vedo come un punto fermo, senza di lui non so stare. Sesi è detto contento del rapporto cone della sintonia che hanno. “Questa è una dichiarazione reciproca”, ha replicato sorpresa Antonella Fiordelisi. L'articolo ...

È molto imporobabile, ma una gravidanza nata all'interno del Grande Fratello (o non) finora ... È infatti andata in bagno insieme a Sarah Altobello, a cui poco prima avrebbe confidato di avere ...Al GF Vip Luciano Punzo si è lasciato sfuggire di essere andato in bagno con la coinquilina Sarah Altobello. Luciano Punzo e Sarah Altobello Nonostante al GF Vip sia severamente vietato per i concorrenti andare in bagno insieme, in queste ore Luciano Punzo ha colto tutti di sorpresa svelando che lui e Sarah Altobello lo ... Nutrendo un forte affetto nei confronti del VIP, Sarah confessa di non poter fare a meno di avere quete accortezze verso di lui e ribatte: "L'occhio di riguardo verso di te c'è sempre, tesoro".