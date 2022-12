Fiumicino | fulmine colpisce una caldaia all’Isola Sacra Ecco cosa è successo

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 3 dicembre 2022)– Diverse squadre dei vigili del fuoco sono in via Martinengo 73, una traversa di viale delle Meduse, al centro dell’Isola, per un incendio in appartamento che si è sviluppato questa mattina. Unha colpito una, provocando il rogo. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, i cui soccorsi sono stati complicati dalla fitta pioggia che sta scendendo. La situazione comunque al momento è sotto controllo.