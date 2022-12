Conte in tour da Napoli per provare a salvare il Reddito di cittadinanza

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 3 dicembre 2022) “La povertà non è una colpa”. Con queste parole il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe, ha inaugurato, ieri, da, da quartieri difficili come Scampia, ilche lo porterà a girare le città da Nord a Sud per incontrare i percettori deldi, per raccogliere testimonianze di chi viveva nella disperazione e nella fame e grazie al sussidio dei pentastellati ha ritrovato sollievo e ossigeno. Ma che ora, vittima del “furore ideologico” di questo governo, rischia di rimpiombare nel vuoto. “Raccoglieremo le voci e le storie dei percettori didi, assolutamente onesti e che hanno voglia di lavorare, e le porteremo a Roma. Dopo essere stati in giro per l’Italia ci sarà una manifestazione nella Capitale e confidiamo ...