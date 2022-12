«C’ho 450 mila euro per aria! Devo sistemarli e Chiellini lo sa» La Juve | i procuratori  e gli 8 milioni in nero

(Di sabato 3 dicembre 2022) Spunta un documento in cui sono indicati i debiti verso gli agenti di cui non c’è traccia nei conti. Federico Cherubini ai magistrati: «Sì, conosco questa pratica»

'Tu lo sai che cosapendente ancora in ballomila per aria di due anni fa! Devo sistemare quelli e Giorgio (Chiellini, ndr) lo sa', spiega Davide Lippi (titolare della Reset Group e ...Lippi al telefono parlando di un suo credito vantato nei confronti della società dice a Paratici, l'ex direttore sportivo: "Tu lo sai che cosapendente ancora balloancora.000 euro ... Il libro nero della Juve sui debiti con gli agenti fuori bilancio: C'ho 450 mila euro per aria!