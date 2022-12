Chiara Ferragni con Amadeus e Gianni Morandi | «Pronti per Sanremo?»

Lavori in corso in vista del festival di Sanremo., presenza femminile per la prima e l'ultima serata della manifestazione canora, ha postato una foto che la ritrae abbracciata ad Amadeus e Gianni Morandi, anche lui chiamato ad ...Lavori in corso in vista del festival di Sanremo., presenza femminile per la prima e l'ultima serata della manifestazione canora, ha postato una foto che la ritrae abbracciata ad Amadeus e Gianni Morandi, anche lui chiamato ad ...This content can also be viewed on the site it originates from. «Grazie per ieri sera, è stato come essere in famiglia con Morandi e Amadeus. È straordinario affiancare due grandi professionisti ma ...Chiara Ferragni ha incontrato Amadeus e Gianni Morandi a Milano, in occasione dei preparativi per la nuova edizione del Festival di Sanremo. L’influencer, nei panni di primadonna del festival, ha ...