Bollette gas | adesso è ufficiale | duro colpo per gli italiani

...'release' che consente alle aziende più esposte al rincaro dei prezzi deldi ottenere energia a costi ridotti - sia per mettere al riparo famiglie e imprese dall'aumento delle. A ...Elettricità, illuminazione pubblica,e altre spese al vaglio delle indagini . Vediamo quali sono i comuni che hanno fatto spendere di più ai propri cittadini.più alte, la classifica Nel ...Cresce la bolletta gas per le famiglie ancora in tutela. Dopo il calo del mese di ottobre (-12,9%), in base all'andamento del mercato all'ingrosso italiano per la famiglia tipo a novembre si registra ...I fondi destinati all’assessorato di via degli Emiri costituiscono la parte più cospicua dello stanziamento totale approvato dal governo regionale ...