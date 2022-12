Auto fuori strada a San Giustino | morti tre ragazzi di Città di Castello e una diciassettenne di Monte Santa Maria Tiberina

(Di sabato 3 dicembre 2022) Tragedia dellain provincia di Perugia. Quattro giovani dell’alto Tevere umbro hanno perso la vita nella notte in un incidentele nella zona di SanUmbro. Le vittime erano su un’che è finita. Tra le vittime, duee due ragazze, anche una. Treerano originari didi, mentre la più giovane era di. Era da poco passata l’una quando in via Umbra, a San, una Fiat Punto è uscita di. Le vittime sono sono due ragazze di 17 e 22 anni, e duedi 20 e 21 ...

Secondo una prima ricostruzione, l'era guidata dal 22enne che ha perso la vita. Il giovane è andatostrada e ha sfondato il guard rail per poi precipitare in un canale che si trovava nelle ...Quattro giovani dell'alto Tevere umbro sono morti nella notte in un incidente stradale avvenuto nella zona di San Giustino Umbro. Viaggiavano a bordo di una Fiat Punto che – in base a quanto ricostrui ...L'incidente è avvenuto lungo un tratto di strada rettilineo. L'auto, una Fiat Punto, è prima finita in una cunetta e quindi contro il muro di contenimento di un ponte.