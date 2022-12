X Municipio | ad Ostia Consiglio straordinario su salute e territorio

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 2 dicembre 2022)– “Da decenni mi occupo di Sanità con lo stesso vigore con cui affronto la ‘cosa pubblica’, mi sono sempre battuto per evidenziare le profonde ferite di cui il Sistema Sanitario Nazionale soffre da oltre 20 anni. Non mi risultano, quindi, nuove le tesi esposte durante ildi oggi. Ammalarsi in alcune zone d’Italia rappresenta oggi, purtroppo, un fattore “discriminante” sulle modalità di assistenza che il paziente riceverà. Consapevoli di questo grande problema nazionale, come politici locali, siamo chiamati a fare il massimo possibile per facilitare il rapporto tra cittadini, presidi sanitari e politica nazionale” E’ quanto dichiara in un comunicato stampa Presidente del XMario Falconi. “La Sanità del Lazio – spiega il Presidente – è appena uscita, grazie al grande impegno di ...