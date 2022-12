Volley femminile | Serie A1 2022-2023 | decima giornata Fari puntati sul big match Conegliano-Scandicci

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Scatta domani con un anticipo molto interessante ladiA1che potrebbe già delineare buona parte della lista di squadre che giocheranno i quarti di finale di Coppa Italia. Si incrociano interessi di salvezza e scudetto domani alle 21 a Perugia nella sfida tra la Bartoccini Fortinfissi terz’ultima in classifica e la Igor Gorgonzola Novara che occupa la quarta posizione ma ha ancora la possibilità di risalire la china e si prepara fra qualche giorno anche al debutto in Champions League. Ilpiù atteso domenica è quello di Treviso dove di fronte si troveranno due delle pretendenti al titolo, la capolista Prosecco Doc Imocoche arriva da una settimana pesante con la finale di Supercoppa e l’anticipo di campionato con Macerata ed è in attesa ...

Lega Pallavolo Serie A Femminile

