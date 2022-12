Studio della Cattolica | Covid | non preoccupa più gli italiani | solo 28% teme contagio

Corriere Fiorentino

...solista di successo e nonostante le difficoltà iniziali per smarcarsi dal ruolo di frontman... perché porteranno sul palco le canzoni tratte dall'ultimo album in, Dropout Boogie . Per loro ...... l'Ateneo sostiene gli studenti attraverso l'assegnazione di borse die agevolazioni ... La full immersion nel mondo Luiss si concluderà con la simulazioneprova di ammissione e l'assistenza ... Firenze, lo studio della Camera di Commercio: «Sempre più difficile trovare lavoratori» mediamente nella popolazione il 57% vede ormai concretizzarsi l’uscita dal tunnel della pandemia, tra gli over 60 la pensa così solo il 49%; inoltre, questa idea fa breccia solamente nel 48% di coloro ...Una ricerca ha individuato un nuovo farmaco in grado di ostacolare lo sviluppo dei sintomi nei pazienti con Alzheimer.