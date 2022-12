Sol Levante | Spagna calante | è ribaltone - Sport - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

L'impresa del Giappone: vince il girone superando gli iberici che strappano il pass da secondi solo grazie alla rimonta dei ...Come contro la Germania. Prima sotto, poi in recupero, infine in gloria. Il Giappone fa valere la legge delanche contro la Spagna imponendosi per 2 - 1 come già aveva fatto con i tedeschi e conquista primo posto nel girone e qualificazione agli ottavi. Spagna in totale controllo della partita ... Sol Levante, Spagna calante: è ribaltone Come contro la Germania. Prima sotto, poi in recupero, infine in gloria. Il Giappone fa valere la legge del Sol Levante anche contro la Spagna imponendosi per 2-1 come già aveva fatto con i tedeschi e ...I tedeschi condannati dalla vittoria del Giappone. Si agita il sospetto del biscotto, che va sempre molto di moda durante i Mondiali. La Roja da seconda troverà il Marocco negli ottavi di finale e non ...