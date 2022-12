La Gazzetta dello Sport

La passione per il calcio degli argentini è più forte di ogni cosa: guardate questo steward che abbandona la sua postazione per festeggiare uno dei ...... che oltre alla cittadinanza transalpina ha anche quella. Il primo sarà al volante della ... 'In questa stagione cheun momento così importante per noi in Formula E - ha spiegato Volpe - ... Segna l'Argentina, lo steward impazzisce I due capitani si erano scontrati in mezzo al campo, e al fischio finale sono rimasti a parlare per qualche secondo cercando un confronto ...Scopri il pronostico di Argentina Australia, ottavo di finale inedito tra due squadre che sono sempre andate a segno in questo mondiale ...