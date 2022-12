No! In questo albero di Natale lettone non ci sono svastiche naziste

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Undiaddobbato con delleè quello viene sostenuto in alcuni post su Facebook che accusano gli abitanti della del borgo di Lielvarde – e per estensione della Lettonia tutta – di essere dei nazisti. Vengono tracciati dei cenni storici che fanno riferimento ai gruppi militari spontanei lettoni che combattevano al fianco dei nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e tra le fonti vengono citati media russi, come Russia Today. Il contesto che viene dato, però, è fuorviante, e diverso da quello reale. Per chi ha fretta: Delle croci molto simili allevengono utilizzate nelle decorazioni natalizie di una piccola cittadina. Alcuni utenti su Facebook, incalzati dalla propaganda russa, gridano all’apologia del ...

