Nel processo Salvini gli ex ministri grillini rinnegano loro stessi

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Non è stata un’udienza come tutte le altre quella tenutasi oggi a Palermo contro Matteonell’ambito delsu quanto accaduto alla nave Open Arms con le pesantissime accuse di Omissioni d’atti d’ufficio e, soprattutto, sequestro di persona per aver proibito per giorni lo sbarco di 147 migranti. Non è stata un’udienza come tutte le altre dato che ha regalato ai presenti una notizia politica ed una di cronaca. La notizia politica è la netta presa di distanza di Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli (ma quanto non ci manca…) dall’azione del Ministro dell’Interno. Insomma l’ex ministro della Difesa e l’ex titolare delle infrastrutture del Governo Conte I hanno dichiarato che quanto accaduto per la open Arms era solo farina del sacco dell’allora titolare del Viminale e della sua linea dei porti chiusi. Tutto prevedibile, visto l’andazzo ...